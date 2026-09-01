Corea del Sur apunta a la posibilidad de una cumbre "en cualquier momento" entre EEUU y Corea del Norte

Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, durante la cumbre celebrada por la OTAN en Turquía en julio de 2026 (archivo) - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur han apuntado este martes a la posibilidad de una cumbre "en cualquier momento" entre Estados Unidos y Corea del Norte, tras confirmar la existencia de "señales de diálogo" entre ambos países, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara rebajar el nivel de maniobras militares con Seúl.

La valoración ha sido trasladada por el Servicio de Inteligencia Nacional surcoreano (NIS, por sus siglas en inglés) durante una reunión informativa a puerta cerrada con varios parlamentarios del comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional, según han desvelado dos diputados.

"En cuanto a una cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, deberíamos considerarla como posible en cualquier momento", han dicho los parlamentarios Youn Kun Young, del gubernamental Partido Democrático (DP), y Yoo Yeong Ha, del opositor Partido del Poder del Pueblo (PPP), tal y como ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

"No se ha confirmado ningún hecho concreto sobre el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos, pero hay señales de diálogo", han sostenido, citando como fuente la valoración del NIS, que ha negado que hasta el momento haya habido contactos con Pyongyang después de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, hiciera un llamamiento al inicio de conversaciones.

Lee invitó formalmente el 15 de agosto a Corea del Norte iniciar negociaciones para poner fin de manera definitiva al conflicto entre ambos países, así como abordar vías efectivas para frenar el programa nuclear norcoreano, a pesar del silencio mantenido por Pyongyang ante los últimos gestos de acercamiento de Seúl desde la llegada al poder de la actual Administración.

Por su parte, Trump ordenó en agosto al Pentágono de reducir "sustancialmente" estas actividades señalando la "muy buena relación" con Kim Jong Un y la prioridad militar que representa la guerra en Irán, al tiempo que cargó contra Seúl por no respaldar su ofensiva junto a Israel contra el país asiático, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.

Corea del Sur y Corea del Norte siguen técnicamente en guerra dado que el conflicto bélico --que tuvo lugar entre 1950 y 1953-- terminó con un armisticio pero no un tratado de paz, sin que los esfuerzos realizados desde entonces para alcanzar un acuerdo definitivo hayan tenido éxito.