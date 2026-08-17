Corea del Sur espera que la relación entre Kim y Trump lleve a un "diálogo" en la región

Archivo - Los presidentes de Corea del Sur y Estados Unidos, Kim Jong Un y Donald Trump. - Europa Press/Contacto/SMG - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han expresado este lunes que esperan que la relación entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, lleve a un "diálogo" bilateral en la península de Corea, unas palabras que llegan poco después de que el líder norteamericano informara de una reducción sustancial de las maniobras militares con Seúl.

"El Gobierno toma nota del mensaje del presidente Trump. Esperamos que las relaciones amistosas entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos conduzcan a conversaciones significativas entre Corea del Norte y Estados Unidos y al inicio de diálogos destinados a promover la paz y la estabilidad en la península coreana", ha indicado la Presidencia surcoreana en un comunicado en el que ha mostrado su disposición a desempeñar un papel fundamenta.

Estas declaraciones llegan después de que Trump anunciara que ha ordenado al Pentágono reducir "sustancialmente" los ejercicios conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos por considerar que son "costosos" y que envían una señal "totalmente inapropiada y hostil" a Corea del Norte.

El anuncio tiene lugar, además, poco después de que Corea del Sur haya presentado una nueva propuesta a Corea del Norte para poner fin de manera definitiva al estado de guerra en el que llevan ambos países desde hace 70 años, sin que Pyongyang se haya pronunciado al respecto de momento.

El propio presidente estadounidense ha dicho estar abierto al diálogo con Pyongyang "sin establecer condiciones previas". En el pasado, mantuvo tres reuniones con Kim durante su primer mandato: en Singapur en junio de 2018, en Vietnam en febrero de 2019 y en la localidad fronteriza intercoreana de Panmunjom en junio de 2019.

Tanto Seúl como Washington han coordinado estrechamente el mantenimiento de una sólida postura de defensa conjunta y la realización de maniobras conjuntas desde hace años.