Costa cree que un giro de EEUU hacia Rusia sería "un gran desafío" para la UE

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el Foro Económico de Delfos (Grecia) - FORO ECONÓMICO DE DELFOS

BRUSELAS 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha sostenido que un giro de Estados Unidos hacia una alianza con Rusia supondría "un gran desafío" para la Unión Europea, después de que Washington haya levantado sanciones contra Moscú, si bien ha instado a "mantener la calma", como el bloque comunitario ha hecho hasta ahora con otras decisiones polémicas de la Casa Blanca.

Así lo ha afirmado este miércoles al ser preguntado durante un coloquio en el Foro Económico de Delfos (Grecia) sobre el levantamiento temporal de las sanciones de EEUU contra el petróleo ruso con motivo del alza de los precios energéticos por la guerra en Oriente Próximo, en el que ha apostado por tener "la mejor relación posible" con Washington.

"Si Estados Unidos decidiera cambiar su alianza de Europa a Rusia, sería un gran desafío", ha respondido el socialista portugués durante su intervención, para acto seguido sostener que no cree que sea "la posición oficial" de la Administración Donald Trump, pero que, en cualquier caso, la UE siempre protegerá sus intereses.

Costa ha puesto como ejemplo cuando el presidente estadounidense dijo que iba a aumentar los aranceles al bloque comunitario un 15%, momento en el que los Veintisiete respondieron alegando que "eso no es justo" porque ambas partes "tienen un acuerdo" que "hay que respetarlo".

"Cuando Estados Unidos dice que quiere hacerse con una parte del territorio de uno de nuestros Estados miembro, por supuesto tenemos que reaccionar y decir: lo sentimos, tenemos que preservar la integridad territorial de nuestros Estados miembro. Eso es evidente, es comprensible, y Estados Unidos debe entenderlo", ha proseguido en su explicación.

Con todo, ha indicado que la UE sigue comprometida a "garantizar la mejor relación posible" con Estados Unidos en comercio, en seguridad, en defensa y "en todos los ámbitos". "Esta es nuestra forma de gestionar la relación con Estados Unidos. Mantendremos la calma y seguiremos gestionándola", ha concluido.