Costa pide la liberación de los activistas de la flotilla tras el "inaceptable" trato del ministro israelí Ben Gvir

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Aleandro Biagianti / Agf

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha tachado de "completamente inaceptable" el trato dado por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, a los activistas de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza detenidos, esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, ante lo cual ha reclamado "su liberación inmediata".

"Estamos consternados por el trato que el ministro israelí Ben Gvir ha dispensado a los miembros de la flotilla", ha afirmado Costa en un breve mensaje en redes sociales en el que ha considerado que el "comportamiento" del jerarca israelí "es totalmente inaceptable".

Al hilo, el líder del Consejo Europeo ha exigido la "liberación inmediata" de los activistas detenidos, que, según el grupo de abogados Adalah --que brinda asesoría legal a cientos de participantes de la flotilla--, han superado en su totalidad la etapa inicial de procesamiento de inmigración israelí y "casi todos están siendo trasladados a la prisión de Ktziot", el centro de detención más grande de Israel, situado en el desierto del Néguev.

Los activistas serán llevados este jueves ante un tribunal para comparecer en espera de su deportación, aclara Adalah, que "exigirá" estar presente en estas audiencias para brindarles representación legal.