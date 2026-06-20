La cúpula negociadora iraní viaja a Suiza para su primer encuentro con EEUU tras la firma del preacuerdo

Archivo - El negociador y presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf (archivo) - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El principal negociador iraní y presidente del Parlamento del país, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, han partido este sábado con destino a Bürgenstock, Suiza, para mantener mañana con la delegación estadounidense el primer contacto de nivel tras la firma esta semana del preacuerdo para poner fin a la guerra.

Qalibaf y Araqchi "forman parte de la delegación de nuestro país" desplazada a Suiza, ha informado la televisión pública iraní IRIB, lo que confirma una representación de alto nivel por parte iraní en una información hecha pública poco después del anuncio del cierre del estrecho de Ormuz por Teherán ante el "incumplimiento" del primer punto del memorándum de entendimiento suscrito por ambos países.

Además estarán el viceministro de Asuntos Exteriores de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Baqeri; el gobernador del Banco Central iraní, Abdolnaser Hemati; el viceministro de Petróleo y Presidente de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, Kazem Qaribabadi y el viceministro de Asuntos Exteriores y portavoz, Esmail Baqaei.

Baqaei ha explicado que el equipo negociador, denominado Minab 168 en memoria de los 168 fallecidos en un bombardeo sobre una escuela de Minab, tiene como objetivo "dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de la otra parte".

"Dada nuestra experiencia con los incumplimientos de los compromisos por la otra parte debemos exigir seriamente que cumplan con sus compromisos", ha apuntado.

En medio de la primera gran crisis del preacuerdo tras el anuncio iraní de este sábado sobre el cierre del estrecho de Ormuz, Estados Unidos ha enviado de momento a Suiza al enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner. Queda por ver si termina de confirmarse la información de fuentes próximas a la cadena CNN que dan por hecho la llegada en las próximas horas del que será jefe de la delegación norteamericana, el vicepresidente JD Vance.

De momento, el Ministerio de Exteriores de Pakistán, en un comunicado publicado después del anuncio iraní del cierre de Ormuz, ha confirmado que a partir del domingo comenzarán conversaciones "a nivel técnico" en la ciudad suiza de Bürgenstock, a orillas del lago Lucerna, con "representantes de Estados Unidos, Irán y la mediación de Pakistán y Qatar", sin dar nombres.