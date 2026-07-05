Las cúpulas de Irán y Hamás exhiben sus buenas relaciones durante el funeral de Jamenei

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, recibe al líder del organo político consultivo de Hamás, Mohamed Darwish, el 9 de febrero en Teherán (Irán) - Europa Press/Contacto/Iranian Foreign Ministry

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irán y jefe de la delegación iraní en las negociaciones con Estados Unidos, Mohamed Baqer Qalifab, ha escenificado este domingo su excelente relación con el movimiento islamista palestino Hamás al recibir en Teherán a uno de sus más altos cargos, el jefe de su órgano asesor político, Mohamed Darwish.

Darwish ha encabezado la delegación de la organización palestina que ha presentado sus respetos al fallecido ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en un ataque israelí con el comienzo de la guerra de Irán, durante los funerales por el líder supremo del país que se están celebrando ahora mismo en la capital de Irán.

En un encuentro posterior, ambos líderes han valorado como "un triunfo" el actual Memorándum de Entendimiento que está guiando las negociaciones entre Washington y Teherán. "Es una gran victoria para el frente de resistencia", ha manifestado Darwish "y cada una de sus cláusulas representa una victoria para Irán y una derrota para Estados Unidos".

Qalifab, por su parte, ha elogiado los esfuerzos de la figura del fallecido Jamenei en su defensa de la causa palestina. "La sed de nuestro imán mártir representa la liberación de Al Quds", ha declarado el presidente del Parlamento iraní en referencia al nombre en árabe de Jerusalén.

El presidente del Parlamento también ha recomendado a su interlocutor que aplique en Gaza, donde Hamás es fuerza dominante, la misma estrategia empleada por Teherán en sus negociaciones con Estados Unidos: una combinación de diplomacia y amenaza de la fuerza.

"La diplomacia y la negociación deben ser capaces de desatar el nudo militar y preservar y consolidar los logros de los guerreros, y esto se puede lograr cuando el país está preparado para la defensa a la par que la diplomacia", ha indicado.

Qalifab, por último, ha vuelto a comprometer todo el respaldo iraní a Hamás, "mediante misiles si es necesario, mediante presión política si hace falta", según declaraciones recogidas por la radiotelevisión estatal iraní IRIB.