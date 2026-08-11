Decretan toques de queda en Cali y Pereira tras el terremoto en Colombia

Estragos causados por el terremoto en la ciudad de Cali, Colombia- Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes de las ciudades colombianas de Pereira (centro-oeste) y Cali (oeste), Mauricio Salazar y Alejandro Eder, respectivamente, han decretado el toque de queda en sus urbes en aras de evitar saqueos y facilitar las labores de socorro, tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido al país este lunes.

"Desde hoy a las 18.00 horas (hora local) hemos decretado toque de queda hasta las 5.00 horas (hora local) para proteger el comercio de la ciudad. Este toque de queda será en el centro de Pereira, en la Comuna Universidad y en el subcentro Cuba", ha precisado Salazar en declaraciones a los medios.

Asimismo, el alcalde pereirano, capital del departamento de Risaralda, ha instado a la población a no circular en vehículos en esa misma franja horaria, de manera que "los organismos de socorro puedan transitar sin dificultades".

"Hoy Pereira atraviesa una situación difícil", ha manifestado tras cifrar en al menos 55 las personas que han perdido la vida por causa del seísmo cuyo epicentro se encuentra cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en el noroeste del país.

Otra de las medidas adoptadas por el regidor ha sido suspender "hasta nueva orden" las clases dado que, ha precisado, hay estructuras de instalaciones educativas "comprometidas". A ello ha sumado el colapso de "algunos centros hospitalarios", así como 18 edificaciones "colapsadas completamente" y otras 60 afectadas de manera parcial.

MILITARIZACIÓN Y ALERTA ROJA EN HOSPITALES

En el caso de la ciudad de Cali, Alejandro Eder ha decretado el toque de queda entre las 20.00 y las 6.00 horas (hora local) con objeto de "garantizar la seguridad en la ciudad y el espacio y las garantías suficientes para que los rescatistas puedan seguir trabajando".

De acuerdo con la última actualización dada a conocer en rueda de prensa por el propio regidor y el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la capital del Valle del Cauca han perdido la vida al menos 35 personas, mientras que el saldo de heridos asciende a cerca de 700 y a 188 el de desaparecidos.

A su vez, se han visto afectadas 5.000 viviendas, a las cuales se suman tres hospitales colapsados, otros 18 afectados y 39 centros educativos con daños.

Eder también ha ordenado la "militarización" de distintos puntos de la ciudad y, en especial, las comunas 19 y 17. No obstante, la Policía y el Ejército estarán patrullando en distintos sectores de la urbe a lo largo de las próximas horas.

A ese respecto, De la Espriella ha anunciado que desde la mañana de este mismo martes "más de mil hombres" estarán "protegiendo y resguardando" la ciudad para "evitar desmanes y situaciones que alteren el orden público", dado que, ha apuntado, han ocurrido "desde el momento en que se presentó la tragedia" casos de "saqueos y problemas de orden público".

Por otra parte, Eder ha declarado la alerta roja en los hospitales de la ciudad para que "todas las cirugías que no sean urgentes puedan ser reprogramadas" pudiendo así los centros hospitalarios centrarse en prestar atención a la emergencia.

"Estas primeras 48 horas son críticas para que podamos rescatar con vida a todas las personas que puedan estar atrapadas en los edificios colapsados", ha subrayado el regidor caleño aseverando, a su vez, que las autoridades están trabajando en pro de restablecer los servicios de energía y agua que se han visto afectados en algunos puntos de la misma.