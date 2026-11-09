La delegación ucraniana ya está en Emiratos para las conversaciones trilaterales con Rusia y EEUU

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (archivo) - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que la delegación ucraniana está ya en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, para participar en la nueva ronda de conversaciones trilaterales con Rusia y Estados Unidos.

"Nuestro equipo de negociación está ya en Emiratos Árabes Unidos. La primera reunión será mañana. Nuestros socios europeos también estarán allí y vamos a tener distintos formatos", ha explicado Zelenski en su discurso vespertino diario.

Todos estos contactos "deben servir a un solo propósito: acercar una verdadera paz". "Nuestro equipo va a proponer medidas de desescalada y debe haber un entendimiento sobre cómo organizar una reunión trilateral a nivel de líderes para poner fin a esta guerra y ponerle fin de forma justa y verdadera", ha añadido.

Zelenski ha destacado que ha mantenido una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que ha dicho estar "muy agradecido" por su "apoyo y comprensión". "Habrá más apoyo de la Unión Europea", ha adelantado.