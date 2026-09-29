El Departamento de Guerra de EEUU moviliza al Pentágono para defender las 'midterms' de las "amenazas extranjeras"

Archivo - El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. - Andrew Thomas / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha firmado una directiva para movilizar una "defensa integral" de la infraestructura electoral del país frente a posibles injerencias de adversarios extranjeros de cara a las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

Hegseth ha ordenado al Mando Cibernético de Estados Unidos y a los directores de las distintas agencias de inteligencia y apoyo al combate que prioricen el uso de sus capacidades para asegurar que los actores externos "no se entrometan en nuestros sistemas democráticos". El documento instruye específicamente a la Empresa de Inteligencia de Defensa (DIE, por sus siglas en inglés) a ejecutar labores de recopilación de información sobre amenazas, y pide al Mando Cibernético que coordine sus acciones de ciberseguridad con el Departamento de Seguridad Nacional.

La directiva subraya el compromiso del presidente estadounidense, Donald Trump, con la integridad electoral, citando que "ningún país puede ser grande sin unas elecciones justas". En este sentido, Hegseth advierte en el texto de que la protección del sistema de votación es una "misión que no puede fallar" y señala que la libertad requiere de una "vigilancia constante". Por ello, ha exigido movilizar "todos los activos, capacidades y asociaciones autorizadas" para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto libres de "intimidación, coerción o miedo extranjero".

Desde el Pentágono, el portavoz Sean Parnell ha destacado a través de un comunicado que las autoridades trabajan "en estrecha colaboración con socios federales, estatales y locales" para exponer la "influencia extranjera maliciosa". Parnell ha asegurado que el objetivo es proteger la fiabilidad de los mecanismos de votación contra la manipulación externa al tiempo que se protegen las libertades fundamentales de los estadounidenses.

Por su parte, el comandante del Mando Cibernético y director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Joshua Rudd, ha ratificado la estrecha alianza entre ambas instituciones para identificar y neutralizar cualquier peligro. Rudd ha garantizado que sus equipos contrarrestarán de forma regular las operaciones de aquellos "actores cibernéticos extranjeros maliciosos" que intenten interferir en los procesos democráticos del país.