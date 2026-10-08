Detenida en Sri Lanka la mujer del ex primer ministro Mahinda Rajapaksa acusada de corrupción

Archivo - El ex primer ministro de Sri Lanka Mahinda Rajapaksa. - Ruwan Walpola / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Shiranthi Rajapaksa, la mujer del expresidente de Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, ha sido detenida este jueves en el marco de una investigación sobre el uso indebido de donaciones recibidas por la organización benéfica que lideraba cuando era primera dama del país.

La Comisión de Investigación sobre Acusaciones de Soborno o Corrupción ha confirmado estas informaciones y ha indicado que han sido los propios agentes de la citada agencia los que han procedido al arresto de la ex primera dama en su residencia de Kirulapona, un barrio del sur de Colombo, según informaciones del diario 'The Daily Mirror'.

Allí, ha sido interrogada por la Policía y, posteriormente, trasladada a un juzgado, donde ha tenido que declarar. Así, tendrá que pasar al menos una semana bajo custodia a la espera de que avancen las pesquisas.

Rajapaksa ha sido acusada de haber utilizado de forma indebida fondos que su organización benéfica recibió como donación de un banco estatal y que estaban destinados a la compra de equipamiento sanitario para un hospital.

El ex primer ministro de Sri Lanka dimitió en 2022 tras meses de protestas por la que fue considerada la peor crisis económica desde que la isla se independizó del colonialismo británico.