Detenidas 36 personas acusadas de participar en la muerte de un diputado turco en un accidente de helicóptero en 2009

Archivo - Una valla de la Policía de Turquía en una plaza en Estambul - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido este martes a 36 personas sospechosas de manipular pruebas y participar en el asesinato del diputado Muhsin Yazicioglu, que murió junto a otras cinco personas en un accidente de helicóptero que tuvo lugar en 2009 cuando realizaba actos de campaña en el sur del país.

Las detenciones han tenido lugar en el marco de una serie de investigaciones realizadas por la Fiscalía turca, la Organización Nacional de Inteligencia y la División de Lucha contra el crimen Organizado de la Policía de Ankara, la capital del país.

En total, se han emitido órdenes de detención contra 47 personas por su supuesta implicación en el "asesinato premeditado" del político, que se habría llevado a cabo en el marco de supuestas actividades del grupo FETO, nombre con el que las autoridades turcas se refieren a la organización Hizmet del clérigo Fetulá Gulen, al que el Gobierno acusa de estar detrás del intento de golpe de Estado de 2016.

Todos ellos han sido investigados, además, por haber realizado actividades con la vista puesta en impedir que se esclareciera la verdad sobre el accidente. Así, se han llevado a cabo además registros e incautaciones en 45 puntos repartidos en 16 provincias de todo el país.

No obstante, diez de los sospechosos se encontraban ya en prisión, mientras que más de una treintena han sido detenidos en esta última operación, según informaciones recogidas por el diario 'Daily Sabah'.

Yazicioglu, fundador y entonces presidente del Partido de la Gran Unidad (BBP), perdió la vida cuando el helicóptero en el que viajaba junto a otras cinco personas se estrelló en el distrito de Goksun, provincia de Kahramanmaras, el 25 de marzo de 2009.

Las otras víctimas fueron los miembros del BBP Erhan Ustundag, Yuksel Yanci y Murat Çetinkaya, además del periodista Ismail Günes y el piloto Mustafa Kaya Istektepe. La investigación sobre las circunstancias del accidente se ha prolongado durante más de 17 años.