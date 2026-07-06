Detenidas más de cien personas en Ankara en una marcha contra la OTAN antes de la cumbre de la Alianza en Turquía

Manifestación contra la OTAN celebrada el 27 de junio de 2026 en la ciudad de Estambul, en Turquía (archivo) - Europa Press/Contacto/Abdullah Tepeli

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han detenido a más de un centenar de personas que participaban el domingo en una marcha contra la OTAN en la capital, Ankara, de cara a la cumbre que celebrará la Alianza Atlántica esta semana, según ha denunciado el Partido Comunista Turco (TKP), que ha afirmado que siete de sus miembros resultaron heridos durante las movilizaciones.

La marcha fue convocada a pesar de las restricciones impuestas por las autoridades de cara a la citada cumbre --que tendrá lugar el 7 y el 8 de julio--, incluidas prohibiciones de manifestaciones y refuerzos de la seguridad en numerosos puntos de la ciudad, que ha sufrido además el cierre de varias calles y carreteras como parte de este despliegue.

Según las informaciones recogidas por el diario turco 'Cumhuriyet', la Policía bloqueó el paso de la marcha y cargó posteriormente contra los participantes, que corearon eslóganes como 'OTAN asesina, fuera de nuestro país'. Los agentes emplearon gases lacrimógenos contra los presentes, sin que por ahora haya un balance oficial de heridos.

El TKP ha indicado en un mensaje en redes sociales que siete de sus integrantes "recibieron fuertes golpes en la cabeza debido a la violencia policial", antes de agregar que algunos de ellos presentan "fracturas". "Estamos siguiendo de cerca el estado de nuestros camaradas heridos y detenidos. Liberen inmediatamente a los detenidos", ha recalcado.

La marcha en Ankara se vio replicada con otra manifestación en Estambul, donde los concentrados marchados desde el Centro Cultural Ataturk de la plaza Taksim hacia el Palacio de Dolmabahce portando banderas en las que se podía leer 'Expulsen a la OTAN, incauten las bases. Abajo el imperialismo'.

El secretario general del TKP, Kemal Okuyan, se dirigió además a los manifestantes en Estambul para pedir "que el honorable, patriótico y revolucionario pueblo de Turquía se alce" para lograr la salida de la OTAN. "No aceptemos la humillación y ser parte de acuerdos de guerra sucia", dijo el político.

El Gobierno turco no se ha pronunciado sobre las manifestaciones, que tuvieron lugar horas después de que las autoridades anunciaran la detención de cerca de 40 personas sospechosas de "terrorismo", incluidos periodistas, profesores universitarios y militantes de grupos de izquierda en una redada dirigida en parte contra el grupo Camino Revolucionario (DEV YOL), heredero del histórico Partido-Frente Popular de Liberación de Turquía (THKP-C) --fundado en la década de 1970 y considerado una organización terrorista por Ankara--.