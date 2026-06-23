Detenidas en Turquía más de 200 personas en una operación antiterrorista de cara a la cumbre de la OTAN

Archivo - Una valla de la Policía de Turquía en una plaza en Estambul - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido este martes a 209 personas presuntamente vinculadas a grupos extremistas en el marco de una operación antiterrorista llevada a cabo de cara a la cumbre de la OTAN prevista para los días 7 y 8 de julio en Ankara, la capital turca.

El Departamento de Policía de la provincia de Ankara, que ha encabezado las operaciones, ha indicado que algunos de los detenidos estarían vinculados también a la organización terrorista Estado Islámico y pasarán ahora a disposición judicial.

Las autoridades prevén poner en marcha medidas de seguridad muy estrictas de cara a la cumbre, por lo que las manifestaciones estarán completamente prohibidas y se restringirá el acceso a las carreteras que van hacia los aeropuertos, además de las zonas cercanas al lugar donde se realizará la cumbre y a los hoteles en los que se hospedarán las principales delegaciones extranjeras.

En total se habían emitido órdenes de arresto contra 241 personas, si bien 32 no han salido adelante, según informaciones de la cadena de televisión TRT, que apunta a que las operaciones continúan para dar con esa treintena restante.

Está previsto que el presidente estadounidense, Donald Trump, acuda a la cita a pesar de las tensiones vividas durante el último año con sus aliados, especialmente por los desencuentros respecto a la guerra en Irán y las aspiraciones expansionistas en Groenlandia. Esta decisión ha sido aplaudida por su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que lo ve como un "paso importante" para la cohesión de la OTAN, si bien de momento la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente el viaje.