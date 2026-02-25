Detenido un antiguo jefe de Inteligencia de Sri Lanka por su presunta relación con los atentados de Pascua en 2019

Archivo - Despliegue de seguridad tras los atentados perpetrados en Sri Lanka durante las festividades de Pascua en 2019 (archivo) - Europa Press/Contacto/Pradeep Dambarage - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Sri Lanka han detenido este miércoles a un antiguo jefe de los servicios de Inteligencia por su supuesta relación con los atentados perpetrados en 2019 durante las festividades de Pascua, que dejaron cerca de 270 muertos y cuya autoría fue reivindicada por grupos islamistas relacionados con Estado Islámico.

El portavoz de la Policía ceilandesa, Fredrick Wootler, ha indicado que Suresh Salley, antiguo jefe de los Servicios de Inteligencia del Estado (SIS, según sus siglas en inglés), ha sido detenido en Peliyagoda en el marco de las investigaciones sobre los citados atentados, ejecutados el 21 de abril de 2019.

Así, ha manifestado que Salley, quien en el momento de los ataques era brigada --tras lo que ascendió a jefe del SIS-- ha sido detenido por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (CID), sin que por ahora hayan trascendido más detalles al respecto, según ha informado el diario ceilandés 'Daily Mirror'.

Los ataques fueron ejecutados de forma simultánea por sendos terroristas suicidas contra seis puntos del país --tres iglesias (dos católicas, una protestante) y tres hoteles del país--. Posteriormente, se publicaron vídeos grabados por los atacantes en los que se les veía jurando lealtad a Estado Islámico.