Detenida una persona supuestamente vinculada al tiroteo del sábado en una universidad de Rhode Island (EEUU)

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han confirmado la detención de una persona supuestamente vinculada al tiroteo de este pasado sábado en la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, que ha dejado al menos dos muertos y siete heridos.

El alcalde de la ciudad de Providence, Brett Smiley ha confirmado en rueda de prensa la detención después de que fuentes policiales informaran a la cadena NBC que llevaba un arma cuyas "características únicas" coinciden con la empleada por el tirador de la universidad.

Las mismas fuentes apuntan, no obstante, que el sospechoso todavía no ha sido imputado.

El alcalde Smiley ha precisado que los siete heridos se encuentran estabilizados y que solo uno de ellos sigue en estado crítico.

La rectora de la universidad, Christina Paxon, ha confirmado que la institución ha levantado la orden de clausura declarada poco después de ocurrir el tiroteo.