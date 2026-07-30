Detenidos dos hombres por la "masacre" de 40 civiles junto a las fuerzas de Al Assad en Homs (Siria)

Archivo - Vista de la ciudad siria de Homs tras 14 años de guerra civil - Europa Press/Contacto/Juan Carlos - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sirias han anunciado este jueves la detención de dos hombres por la supuesta comisión de crímenes de guerra durante una incursión militar perpetrada en noviembre de 2013 por las fuerzas de Bashar al Assad en la localidad de Uadi al Maula, en la provincia de Homs, en la que murieron decenas de civiles.

Los detenidos son dos hombres identificados como Fayez Abbas Ajal y Naser Muhamad Ghosn, por "crímenes de guerra y su implicación, junto con las fuerzas de seguridad del antiguo régimen, en ataques contra civiles en la zona rural de Homs", ha indicado el Ministerio del Interior sirio en redes sociales.

Durante los interrogatorios, asegura la cartera, ambos "confesaron" haber participado junto a grupos armados "afiliados" a la Dirección de Inteligencia Militar bajo las extintas autoridades sirias en el "asedio y asalto" a la aldea de Uadi al Maula, en la zona de Talkalaj, que tuvo lugar en noviembre de 2023 y acabó con la "masacre" de 40 civiles.

El arresto se enmarca en los esfuerzos del Ejecutivo dirigido por Ahmed al Shara para perseguir a los responsables de crímenes cometidos durante el gobierno de Al Assad.