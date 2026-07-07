Detenidos en Marruecos diez supuestos terroristas vinculados a Estado Islámico que preparaban atentados

Archivo - Vista de una bandera de Marruecos el día que da comienzo la XII Reunión de Alto Nivel Marruecos-España, a 31 de enero de 2023, en Rabat (Marruecos) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Marruecos ha anunciado la detención de diez supuestos terroristas que eran parte de una red vinculada al grupo yihadista Estado Islámico y contaban con planes "avanzados" para perpetrar atentados en el país africano.

La Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que la operación fue llevada a cabo a raíz de "información precisa de Inteligencia" y ha destacado que se logró desarticular "planes terroristas altamente peligrosos que estaban en una etapa avanzada de preparación".

Así, ha especificado que las fuerzas de seguridad lanzaron redadas simultáneas en varias ciudades, entre ellas Casablanca, Agadir, Tarudant, El Hayeb, Tetuán, Fkí ben Salá y Safi, para detener a los diez sospechosos, entre los que figuran una persona que estuvo en prisión por delitos de terrorismo y un menor de edad.

Los registros llevados a cabo en el marco de estas operaciones permitieron incautar armas blancas, equipamiento, uniformes militares y documentos con contenido extremis e "instrucciones detalladas sobre cómo fabricar artefactos explosivos".

Además, los agentes incautaron materiales digitales, "incluidas dos grabaciones que contienen la jura de lealtad a Estado Islámico y amenazas explícitas sobre la comisión de actos de sabotaje en Marruecos", así como un vehículo que iba a ser usado en un "ataque terrorista" contra "objetivos e instalaciones sensibles".

La localización del vehículo en un almacén en Inezgane llevó a las autoridades a evacuar la zona para inspeccionar el nivel de amenaza, tras lo que se localizaron en las instalaciones bombonas de butano y ollas a presión, algunas rellenas con clavos para que funcionaran como metralla, y conectadas a cables eléctricos.

Las investigaciones han permitido determinar que el líder de la célula repartió funciones siguiendo instrucciones de Estado Islámico, con algunos sospechosos dedicados a seleccionar objetivos, mientras que otros realizaron labores de reconocimiento y vigilancia y otros se encargaron de la compra de materiales para los atentados.

Por último, la DGST ha especificado que las investigaciones continúan para intentar esclarecer los posibles vínculos de la célula con la rama de Estado Islámico activa en el Sahel, así como para "identificar el posible alcance nacional e internacional de esta célula terrorista".