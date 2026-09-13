Detenidos más de 20 supuestos miembros de Estado Islámico en una operación en el norte de Irak

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero militar en la capital de Irak, Bagdad - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí han anunciado este domingo la detención de alrededor de 20 supuestos miembros de Estado Islámico, entre ellos un alto cargo del grupo yihadista, en una operación llevada a cabo en la provincia de Suleimaniya.

La Agencia de Seguridad de la Región del Kurdistán ha indicado en un comunicado que la operación, que se ha extendido durante 96 horas, se ha saldado con 22 detenidos, entre ellos un 'emir' del grupo en Jurmal, y con la incautación de armamento, equipamiento y municiones.

Asimismo, ha resaltado que los sospechosos estaban preparando atentados que iban a ser ejecutados a mediados de septiembre, antes de adelantar que próximamente publicará más información sobre estos planes, así como confesiones extraídas a los sospechosos durante los interrogatorios.

Por otra parte, la Célula de Medios de Seguridad de Irak, vinculada a las Fuerzas Armadas iraquíes, ha anunciado durante las últimas horas varios bombardeos contra supuestos objetivos de Estado Islámico en la provincia de Diyala (este), sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Las operaciones han tenido lugar en medio del repliegue de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que deberá completar su retirada de territorio de Irak el 30 de septiembre, unas labores acometidas en paralelo a los esfuerzos para el desarme e integración de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias proiraníes-- en las tropas gubernamentales.