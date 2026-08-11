Detenidos tres israelíes por intentar cruzar la frontera con Siria

Archivo - Militares israelíes en una imagen de archivo - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha detenido a tres connacionales que trataron de cruzar la frontera con Siria, siendo todos ellos puestos a disposición de la autoridad policial tras ser devueltos a territorio israelí.

"Tres ciudadanos israelíes llegaron a la zona del monte Hermón y cruzaron la frontera hacia territorio sirio. Una unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se desplazó rápidamente al lugar, se encargó de localizarlos y los devolvió a territorio israelí", ha informado la fuerza castrense en un mensaje en redes.

A renglón seguido, la portavocía del Ejército israelí ha condenado "enérgicamente" este "incidente" al considerarlo como un "nuevo caso de grave interferencia en las operaciones militares" y un "peligro para la seguridad" de los uniformados que operan en la zona.

"Se insta a las fuerzas del orden a que apliquen todo el peso de la ley a los implicados, con el fin de evitar que dichos ciudadanos repitan una y otra vez este tipo de actos, que constituyen un delito penal", ha agregado el comunicado en redes.

Esta noticia llega poco más de una semana después de que el Ejército israelí volviera a atacar la provincia de Quneitra, en el suroeste de Siria, a varios días de haber llevado a cabo diversas incursiones militares en la zona, donde destruyeron viviendas y desplegaron vehículos militares en áreas cercanas a los ocupados Altos del Golán.