Detenidos tres miembros de Estado Islámico que atacaron posiciones de las FDS en Hasaka, en el este de Siria

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han anunciado este jueves la detención de tres combatientes de Estado Islámico que habrían atacado posiciones de las milicias kurdo-árabes en dos barrios de la ciudad de Hasaka, en el noreste del país, durante la jornada.

"Nuestras fuerzas han concluido una operación para perseguir a células afiliadas a la organización terrorista Estado Islámico que lanzaron un ataque armado contra nuestras fuerzas en los barrios de Ghweiran y Nashwa esta tarde, utilizando armas medianas y ligeras", han señalado en su cuenta de Telegram, donde han anunciado la cifra de arrestados.

Las FDS, que no han dado más detalles del operativo ni de los ataques, han instado a los civiles a acatar "las instrucciones de seguridad y a reportar cualquier movimiento sospechoso, mientras continuamos nuestros esfuerzos para mantener la seguridad y la estabilidad en la región".