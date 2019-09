Dimite la ministra de Trabajo y Pensiones británica y denuncia una "purga" de Boris Johnson

LONDRES, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Pensiones del Gobierno británico, Amber Rudd, ha anunciado su dimisión del Gobierno y su abandono del Partido Conservador en respuesta a la "purga" del primer ministro Boris Johnson y su "fracaso" en sus intentos de lograr un nuevo acuerdo sobre el Brexit con la UE.

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.

I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.

I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.

I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES