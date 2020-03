Dimite el primer ministro encargado de Irak y agrava la crisis política

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro encargado de Irak, Mohamed Allaui, ha presentado este domingo su dimisión un mes después de su designación tras no conseguir el apoyo parlamentario necesario para su ratificación, según ha informado la televisión pública iraquí. El país se encuentra sumido en una grave crisis política y desde hace meses la sociedad está movilizada en las calles para exigir cambios en el sistema.

"En respeto a la confianza otorgada cuando fui nombrado para formar gobierno prometí que dimitiría si era sometido a presión política porque prometí formar un gobierno independiente sin representantes de partidos políticos", ha argumentado Allaui en una comparecencia en la televisión difundida en la madrugada del lunes.

"Si hubiera incumplido mis promesas ahora sería primer ministro, pero no lo he hecho", ha remachado. "Ciertos partidos políticos no han sido serios y piensan solo en su propio interés", ha acusado.

En su intervención ha hecho un llamamiento a mantener la presión en las calles. "Espero que sigan las protestas pacíficas para que los sacrificios que habéis hecho no se desaprovechen y en esto me sumaré a vosotros", ha asegurado.

El plazo para la formación de gobierno terminaba para Allaui este 2 de marzo. El pasado jueves se convocó una sesión de urgencia del Parlamento para votar, pero ante la falta de quorum se aplazó al sábado y finalmente al domingo. Sin embargo, este domingo los partidos suníes y kurdos y algunas formaciones chiíes han faltado deliberadamente en protesta por su exclusión de su propuesta de Gobierno.

El anterior primer ministro, Adil Abdul Mahdi, presentó su dimisión en diciembre por las protestas que se registran en el país desde hace meses por la crisis política y económica, aunque se comprometió a seguir en su puesto hasta la designación de un sustituto. Más de 550 personas han muerto en las protestas, según la Alta Comisión Independiente para los Derechos Humanos de Irak (IHCHR).