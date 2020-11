Diosdado Cabello da mitin multitudinario en Zulia a pesar de las restricciones por el coronavirus

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha realizado este viernes un mitin multitudinario en el estado de Zulia, al que han acudido cientos de personas, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

El evento ha tenido lugar en el estado de béisbol Luis Aparicio, en la ciudad de Maracaibo, donde ha iniciado la campaña para las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre.

Sin embargo, el lugar no contaba con las medidas necesarias para respetar la distancia social estipulada para evitar una mayor propagación de la COVID-19 aunque el estado de Zulia fuese durante varias semanas epicentro de la pandemia en el país.

Durante el mitin, Cabello ha insistido en que deben ser 'chavistas' todos los diputados que salgan electos en Zulia, una región golpeada, además, por los cortes eléctricos, la escasez de gasolina y de agua y los problemas de distribución de gas.

"Que nadie cante victoria. Hay que trabajar incansablemente pateando calle, dándole la cara a la gente, hablándoles para buscar los votos que tengamos que buscar. Después de que ganemos no vamos a decir 'si te he visto no me acuerdo'", ha manifestado Cabello, según informaciones del diario 'El Nacional'.

"Tenemos que estar con más razón en los barrios, las comunidades, respondiendo a la confianza", ha afirmado. El propio Cabello se contagió de coronavirus y estuvo "grave". "Yo siempre tuve fe de que José Gregorio lo regresaba de la gravedad, no tuve dudas. Cilia lo sabe", dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace un mes.