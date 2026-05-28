EEUU amenaza a Omán con sanciones si coopera con Irán para establecer un mecanismo de peajes en Ormuz

Archivo - El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent - Benedikt von Loebell/World Ecomo / DPA - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha amenazado este jueves a Omán con la imposición de sanciones en caso de que coopere con Irán para establecer un mecanismo de peajes en el estrecho de Ormuz tras las recientes declaraciones del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

"Omán, en particular, debería saber que el Departamento del Tesoro tomará medidas agresivas contra cualquier actor involucrado, directa o indirectamente, en facilitar peajes para el estrecho, y cualquier socio será sancionado", ha indicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un mensaje publicado en redes sociales.

En este sentido, ha indicado que la Administración Trump "no tolerará ningún esfuerzo por imponer un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz". "Todas las naciones deberían rechazar de plano cualquier esfuerzo por parte de Irán para interrumpir el libre flujo del comercio. Los días de Teherán de aterrorizar la región y el mundo han terminado", ha zanjado.

Las palabras de Bessent llegan después de que Trump amenazara con "destruir" Omán. "Omán se comportará como todos los demás o tendremos que destruirlos", indicó en declaraciones a la prensa como parte de una reunión de su gabienete, horas después de que Teherán confirmara la existencia de contactos con Mascate para negociar este mecanismo.

El subdirector de Política Exterior y Seguridad Internacional de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Baqeri, afirmó el miércoles que Teherán y Mascate "están negociando conjuntamente un nuevo procedimiento para el paso de buques a través del estrecho de Ormuz", después de que Irán indicara en numerosas ocasiones que ambos países tienen que estar al frente de estas regulaciones.