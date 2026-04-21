EEUU anuncia el abordaje de otro buque vinculado a Irán en el Golfo de Omán

El portaaviones USS Abraham Lincoln participa en la operación de bloqueo de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, siguiendo órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado de que durante la pasada noche realizó tareas de abordaje de otro buque vinculado a Irán en el Golfo de Omán, en el marco del cierre perimetral que mantiene en la zona como medida de presión contra Teherán cuando quedan solo horas para que expire el alto el fuego.

"Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación de 'derecho de visita', interdicción marítima y abordaje del buque sin bandera y sancionado 'Tifani'", ha informado el departamento que dirige Pete Hegseth en un mensaje en redes sociales, sin que se haya informado de incidentes en esta maniobra.

Se trata de la segunda ocasión en la que el Ejército estadounidense interviene para frenar a un carguero en el contexto del bloqueo que mantiene en el estrecho de Ormuz, tras informar de que ha evitado el tránsito de 27 buques desde que estableció esta medida.

Así las cosas, Estados Unidos vincula este buque a Irán y señala que seguirá los "esfuerzos globales" de aplicación de la ley marítima para "desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que proporcionen apoyo material a Irán", insistiendo en que Washington tiene un alcance global e intervendrá en "cualquier lugar donde operen".

"Las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados. El Departamento de Defensa continuará negando a los actores ilícitos y a sus buques la libertad de maniobra en el dominio marítimo", ha incidido.

En paralelo a este anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado las supuestas violaciones de Irán del alto el fuego pactado hace dos semanas, al que le quedan solo unas horas antes de caducar si las partes no acuerdan una nueva tregua.

"Irán ha violado el alto el fuego numerosas veces", ha señalado en un escueto mensaje en redes sociales, en el que no aporta más detalles sobre estas violaciones que achaca a Teherán. Este mensaje llega en plena incertidumbre sobre una nueva ronda de contactos en Islamabad después de que Teherán no haya confirmado por ahora si estará presente y denunciar violaciones por parte de Washington del alto el fuego.