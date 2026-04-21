Trump asegura que Irán negociará en Pakistán o "se enfrentará a problemas nunca antes vistos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Molly Riley/White House

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que Irán se sentará en la mesa de negociaciones prevista para este martes en la capital de Pakistán, Islamabad, o, ha amenazado, Teherán "se enfrentará a problemas nunca antes vistos", a apenas un día de que el alto el fuego llegue a su fin.

Durante una breve entrevista telefónica en el programa de radio "The John's Frederciks Show", Trump ha insistido en ver a sus homólogos iraníes en una nueva ronda de conversaciones en Islamabad, al tiempo que ha amenazado a la República Islámica con unas posibles consecuencias que no ha querido aclarar. No obstante, hasta ahora, las autoridades iraníes únicamente han manifestado no haber tomado una decisión al respecto.

"Van a tener que negociar, y si no lo hacen, se van a enfrentar a problemas nunca antes vistos", ha señalado. El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado optimista manifestando esperar que Teherán llegue a un acuerdo "justo" con ellos y que pueda, así, el país asiático, iniciar la reconstrucción "sin armas nucleares".

Sobre el inicio del conflicto, Trump ha vuelto a justificar la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, alegando que "no tenían otra opción" y que era algo "necesario". "Hemos hecho un gran trabajo y lo cerraremos. Todos estarán contentos", ha asegurado.

Trump también ha apuntado este lunes que el acuerdo que tiene intención de alcanzar con Irán será "mucho mejor" que el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) suscrito en 2015 con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al frente del país norteamericano.

A ese respecto, ha denunciado que el PIAC "era un camino garantizado hacia la bomba nuclear" y reprochado que "entregaron (a Irán) 1.700 millones de dólares (unos 1.442 millones de euros) en efectivo cargado en un Boeing 757 destino Irán para que la dirigencia iraní lo gastara como quisiera".