EEUU anuncia una inversión de más de 1.730 millones de euros en proyectos con entidades humanitarias religiosas

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en una reunión de gabinete en la Casa Blanca - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una inversión de cerca de 2.000 millones de dólares (1.736 millones de euros) en compromisos con organizaciones religiosas "que brindan asistencia sanitaria y humanitaria a nivel mundial", el mayor desembolso vinculado a entidades de este tipo en más de dos décadas.

"Estados Unidos ha anunciado una inversión de casi 2.000 millones de dólares en alianzas con organizaciones religiosas y comunitarias que brindan asistencia sanitaria y humanitaria a nivel mundial", reza el comunicado publicado al respecto por el Departamento de Estado, que destaca que se trata de "la mayor asignación de asistencia sanitaria internacional a organizaciones religiosas en más de 20 años".

En este sentido, ha subrayado "el compromiso del Gobierno de (Donald) Trump de colaborar con organizaciones que demuestran su fe en acción y que han probado su capacidad para brindar asistencia sanitaria y humanitaria en los entornos más difíciles del mundo".

Estos nuevos fondos, recoge el texto, "se destinarán a una extensa red de socios religiosos locales y de reconocimiento internacional, entre los que se incluyen World Vision, Compassion International y Samaritan's Purse".

De ellos, casi el 70% están destinados a "apoyar la prestación de servicios de salud integrales que salvan vidas a través de hospitales y clínicas religiosas y comunitarias en más de 20 países", según ha destacado la cartera liderada por Marco Rubio.

La parte restante será destinada a "socios de confianza como parte de una serie de subvenciones globales de asistencia humanitaria a través de las cuales el Departamento de Estado canaliza ayuda vital". Estos fondos, anota la diplomacia estadounidense, llegarán "a 7 millones de personas con asistencia vital en 16 crisis humanitarias".

De Samaritan's Purse, la Administración Trump destaca que "ha operado en más de 100 países y cuenta con décadas de experiencia brindando ayuda de emergencia en zonas de conflicto, entornos posteriores a desastres y escenarios de brotes de enfermedades, donde pocas organizaciones pueden operar con eficacia".

"World Vision, que llegó a 35,6 millones de personas mediante 104 intervenciones humanitarias en 2025, con presencia en más de 100 países; y Compassion International, con más de 70 años de experiencia colaborando con decenas de miles de iglesias locales en 29 países, con un historial comprobado de respuestas rápidas ante emergencias por terremotos, ciclones, epidemias y desplazamientos por conflictos", resalta acerca de las dos organizaciones restantes.

Estas tres entidades, ha manifestado el Departamento de Estado, "ejemplifican el compromiso de la Administración de colaborar con organizaciones religiosas y comunitarias que administran responsablemente los fondos públicos y brindan asistencia vital a quienes la necesitan".

El anuncio se produce un año después de que Washington, en el inicio del segundo mandato de Trump, desmantelara la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y transfiriera muchas de sus competencias al Departamento de Estado, cuya Oficina de Respuesta ante Desastres y Ayuda Humanitaria del Departamento de Estado ha empezado a funcionar este año con unos 200 empleados y 12 centros regionales.

El Ejecutivo acusó a la USAID de malgastar dinero, financiar programas ajenos a las necesidades humanitarias urgentes y permitir que gran parte de la ayuda se perdiera entre las distintas capas de contratistas y administradores, alegando incluso que sus fondos llegaban a organizaciones como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en Palestina.

El desmantelamiento de la Agencia fue objeto de multitud de críticas, de forma más o menos velada, por parte de gobiernos y, sobre todo, de organizaciones de Derechos Humanos y ONG vinculadas con la ayuda humanitaria que alertaron de los peligros derivados del consiguiente déficit asistencial.