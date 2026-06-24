EEUU anuncia la muerte de un alto cargo de Estado Islámico en ataques en Siria

Archivo - Un caza F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se repostó de un KC-135 Stratotanker durante una patrulla sobre el área de responsabilidad del Comando Central en Siria. - Europa Press/Contacto/Ssgt. Emily Farnsworth/Plane

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la muerte de un alto cargo de Estado Islámico en ataques realizados hace días en el noroeste de Siria, que se enmarca en los esfuerzos por eliminar "los restos" que quedan de la organización terrorista.

Según ha confirmado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas estadounidenses "llevaron a cabo un ataque aéreo en el noroeste de Siria el 19 de junio, que resultó en la muerte de un alto líder de Estado Islámico".

En concreto, identifican al líder como Alí Husain al Ulaiui, víctima de un "ataque de precisión" durante "los esfuerzos continuos" de Washington para "interrumpir y eliminar a terroristas que buscan atacar a estadounidenses en el extranjero o el territorio continental de Estados Unidos".

De esta forma, ha indicado que el Ejército estadounidense continúa trabajando junto a socios regionales. "CENTCOM y nuestros socios seguimos comprometidos con erradicar los restos que quedan de Estado Islámico para garantizar su derrota definitiva", ha señalado el almirante Brad Cooper, comandante del mando estadounidense.

"Seguiremos defendiendo el territorio nacional de Estados Unidos a nuestros miembros del servicio y a los aliados y socios en toda la región", ha añadido.