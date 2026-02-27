EEUU apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán en Afganistán

Un vehículo del Ejército paquistaní - Europa Press/Contacto/Hussain Ali

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha expresado su apoyo al derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán en Afganistán en el marco del recrudecimiento de los combates entre ambos países, que han dejado decenas de muertos en las últimas horas.

"Estados Unidos apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán, un grupo designado a nivel global como terrorista", ha indicado un portavoz del Departamento de Estado estadounidense en declaraciones enviadas a Europa Press.

En este sentido, ha precisado que los talibán "no han cumplido de forma sistemática con sus compromisos" de cara a luchar contra el terrorismo, "permitiendo" así que "la violencia desestabilice la región". "Los grupos terroristas utilizan Afganistán como plataforma para lanzar sus atroces ataques", ha argüido.

El portavoz también ha asegurado que la Administración Trump está "entristecida" por la pérdida de vidas debido a la reciente escalada de tensiones después de que el Gobierno de Pakistán haya declarado a primera hora de este viernes una "guerra abierta" con los talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital afgana y otras ciudades como Kandahar.

Las hostilidades han estallado días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles.

Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados contra "campamentos y escondites terroristas" del grupo Tehri-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.