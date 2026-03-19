EEUU aprueba "posibles" ventas de armamento a Kuwait, Emiratos y Jordania en medio de la guerra con Irán

Los secretarios de Estado y de Defensa de EEUU, Marco Rubio y Pete Hegseth - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado "posibles" ventas de armamento a las autoridades de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, por un valor superior a los 15.000 millones de dólares, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Próximo, desde que lanzó junto a Israel una ofensiva contra Irán.

El Departamento de Estado ha anunciado una venta propuesta de "radares de sensores de defensa aérea y antimisiles de nivel inferior" a Kuwait por unos 8.000 millones de dólares (unos 6.900 millones de euros).

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha justificado la comercialización de armamento alegando que "existe una emergencia que requiere la venta inmediata a Kuwait", que "redunde en los intereses de seguridad nacional" de Estados Unidos.

"Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN que ha sido una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en Oriente Próximo", ha señalado en un comunicado.

Con la misma premisa, el organismo ha aprobado una venta militar a Emiratos Árabes Unidos que incluye "el Sistema Integrado de Defensa contra Aeronaves No Tripuladas Pequeñas, Bajas y de Aterrizaje Fijo (FS-LIDS) y equipos relacionados", por un coste de 2.100 millones de dólares (1.816 millones de euros) y otra de "aeronaves, municiones y equipos relacionados" a Jordania por valor de estimado de 70,5 millones de dólares (casi 61 millones de euros).

El Departamento ha asegurado que ninguna de las tres ventas propuestas tendrán "impacto negativo en (su) capacidad de defensa", en una jornada en la que ha notificado al Congreso sobre las mismas.

El anuncio llega tras los ataques de Irán contra infraestructuras energéticas en países del golfo Pérsico, en respuesta a los bombardeos de Israel sobre sus instalaciones de gas, lo que ha intensificado una guerra que dura ya 20 días.