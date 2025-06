EEUU asegura que el consenso está "muy cerca" en la OTAN para dedicar el 5% a Defensa

BRUSELAS 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha asegurado este jueves que el consenso está "muy cerca" en el seno de la OTAN para dedicar el 5% del PIB al presupuesto en Defensa, apuntando que el acuerdo se cerrará en la próxima cumbre de líderes en La Haya del 24 y 25 de junio.

"Creemos que están muy cerca, casi cerca del consenso, sobre un compromiso del 5% para la OTAN en La Haya a finales de este mes", ha afirmado el jefe del Pentágono en declaraciones en la sede de la OTAN en Bruselas tras la reunión de titulares de Defensa aliados que ha acordado los nuevos objetivos de capacidades militares.

Pese a la reticencia expresada por algunos países, con España a la cabeza que rechaza hablar de porcentajes y mantiene que el 2% en Defensa es "suficiente" para cumplir los compromisos con la OTAN, Hegseth ha asegurado que la mayoría de aliados se están preparando para elevar el gasto y ha confiado en que se logrará un consenso cuando los líderes se reúnan en Países Bajos.

"Hay algunos países que aún no lo han alcanzado. No voy a dar nombres. No lo hacemos, estamos entre amigos en esa sala", ha indicado.

El secretario de Defensa ha mencionado a Francia, Alemania, los países bálticos, nórdicos, Polonia, Grecia o Hungría entre los aliados que ya se han comprometido con el 5% en inversión militar. "No necesitamos más banderas, necesitamos más formaciones de combate. No necesitamos más conferencias, necesitamos más capacidades. Poder duro", ha expuesto.

Hegseth ha dado por buena la fórmula del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de dedicar un 3,5% a gasto en recursos militares y reservar un 1,5% a actividades relacionadas con el funcionamiento del Ejército.

"Cada país tomará esa decisión. Pero creemos que, en cuestión de semanas, esta alianza se comprometerá a destinar el 5%, el 3,5% a actividades militares, y un 1,5% en infraestructuras y actividades relacionadas con la Defensa. Esa combinación constituye un compromiso real", ha resumido.

OPOSICIÓN DE ESPAÑA AL NUEVO OBJETIVO DE GASTO

El nuevo objetivo de gasto para dedicar a Defensa el 5% del PIB en el plazo de 2032 cuenta con el apoyo mayoritario de los aliados, pero sin España, que se ha erigido como aliado más crítico a escasos 20 días de la cumbre de La Haya al insistir en que no se hable de porcentajes concretos.

España defiende dedicar el 2% del PIB al presupuesto militar, asegurando que es una cantidad "suficiente" para cumplir con los requisitos en capacidades militares de la OTAN.

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha pedido "flexibilidad" en el debate y se ha abierto a que España pueda superar el 2% en gasto militar en un futuro "si fuera necesario incrementarlo". "Entendemos que no ayuda hablar de porcentajes fijos, porque esos porcentajes pueden cambiar en virtud de muchísimas circunstancias", ha declarado tras reunirse con sus homólogos en Bruselas.

En todo caso, los nuevos requisitos de la OTAN son un 30% de media más ambiciosos, por lo que en el seno de la organización avisan de que "el cambio de paso es bastante significativo" y requiere de un cambio de mentalidad tras décadas de falta de inversión.

Los objetivos relativos a España tienen un importante componente naval, de cuestiones logísticas y de infraestructuras y movilidad militar, han explicado fuentes aliadas a Europa Press, que insisten en que los requisitos no se alcanzarán sin llegar como mínimo al 3% en inversión militar.

Este mismo miércoles el propio secretario general de la OTAN subrayó que para cumplir los nuevos objetivos, "está claro que necesitaremos un gasto en defensa significativamente mayor". "Si pensamos que podemos mantenernos a salvo manteniéndonos en el 2%, olvídenlo", advirtió Rutte.