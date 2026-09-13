EEUU asegura haber "redirigido" un centenar de buques comerciales en Ormuz durante los últimos dos meses

Archivo - El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush navega por el océano Índico, en la zona de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos, en el marco del cierre perimetral norteamericano del estrecho de Ormuz - CENTCOM EN X - Archivo

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado que sus fuerzas han "redirigido" un total de cien buques comerciales en el estrecho de Ormuz durante los dos últimos meses, en el marco del bloqueo impuesto a puertos de Irán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel y a pesar del diálogo abierto en abril.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha señalado en un mensaje en redes sociales que sus fuerzas "redirigieron cien buques comerciales durante los últimos 60 días, desde que Estados Unidos reiniciara el férreo bloqueo contra Irán".

"Ni un solo buque ha pasado a través del bloqueo sin permiso de las fuerzas estadounidenses", ha manifestado, antes de reiterar que sus militares "siguen totalmente concentrados en esta misión", en medio de las tensiones en la zona y la afectación a la navegación y la economía mundial a causa del conflicto.

Washington impuso el bloqueo como respuesta a las restricciones a la navegación en la zona aplicadas por Irán tras la citada ofensiva. Durante los últimos días, las partes han intercambiado ataques, en pleno estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo.