EEUU ataca una base iraní en Bandar Abbás tras derribar drones sobre el estrecho de Ormuz

Archivo - El destructor de misiles guiados USS Thomas Hudner, de la Armada de Estados Unidos, lanza un misil de ataque terrestre Tomahawk en apoyo de la ofensiva militar contra Irán - Europa Press/Contacto/U.S Navy/U.S. Navy - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado haber derribado cuatro drones 'kamikaze' sobre el estrecho de Ormuz, tras lo que ha lanzado un ataque contra una base iraní en la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estratégico paso marítimo, alegando que desde allí se iba a lanzar un quinto dron.

"Las Fuerzas del Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos han derribado cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en las cercanías del estrecho de Ormuz", ha afirmado un funcionario estadounidense en declaraciones a Europa Press.

Tras ello, las fuerzas estadounidenses "también han atacado una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron", ha agregado el funcionario, que ha defendido las acciones como "mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego".