EEUU carga contra los socios europeos tras la paz con Irán: "Pusisteis en riesgo a los hijos e hijas de América"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante un acto en Arlington en mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Kyle Mazza - Pool via CNP

BRUSELAS 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha cargado este jueves contra varios socios europeos de la OTAN por negarse a facilitar bases, puertos y permisos de sobrevuelo para las operaciones militares estadounidenses contra Irán, llegando a acusarles de poner "en riesgo a los hijos e hijas de América" durante el conflicto que ha desembocado en un acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

En una intervención pública en el Consejo del Atlántico Norte que reúne este jueves a los 32 ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, el jefe del Pentágono ha arremetido con dureza contra los socios europeos por la falta de apoyo militar durante la reciente crisis en Oriente Próximo.

Hegseth ha calificado de "vergonzoso" el rechazo de varios aliados a permitir que las tropas estadounidenses utilizaran bases y espacio aéreo europeo para golpear objetivos iraníes, y ha advertido de que Washington no tolerará más lo que considera una "era de parasitismo" por parte de algunas de las economías "más ricas" del Viejo Continente.

"Trump, con toda la razón, puso a prueba a nuestros aliados pidiéndoles que apoyaran a América cuando les solicitamos ayuda. Y demasiados suspendieron ese examen", ha proseguido, recordando que "Estados Unidos defendió Europa durante generaciones" y que, en respuesta, los aliados "intentaron ahogar" a Washington con "debates jurídicos" y críticos para no dejarle despegar desde bases y puertos europeos.

"Esos aliados pusieron en riesgo a los hijos e hijas de América al negarles el acceso predecible, las bases y los sobrevuelos que nunca debieron haber estado en cuestión. En algunos casos, tuvimos que trasladar capacidades de un país a otro, fuera de países aliados de la OTAN por completo. No hay excusa para eso", ha continuado arremetiendo.