EEUU completa el traslado a Irak de miles de yihadistas de Estado Islámico encarcelados en Siria

Traslado de detenidos de Estado Islámico de Siria a Irak - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este viernes que ha dado por terminada su operación de traslado a Irak de miles de yihadistas de Estado Islámico que permanecían encarcelados en Siria tras el acuerdo entre el Ejecutivo de Damasco y las autoridades semiautónomas kurdas del norte y el noreste de Siria.

En un comunicado publicado este viernes, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos ha confirmado lo que el Gobierno iraquí avanzó el jueves sobre la finalización de una transferencia que ha involucrado a más de 7.000 yihadistas, de los cuales más de 5.700 han volado en aviones del Ejército norteamericano desde el comienzo de la operación de traslado el pasado 21 de enero.

Estados Unidos fue uno de los principales actores en favor de un acuerdo entre las nuevas autoridades centrales y las fuerzas kurdas para un proceso de reintegración, acordado tras meses de tensiones y ante una ofensiva de las fuerzas de seguridad de Damasco.

El jefe del CENTCOM, el almirante Bradley Cooper, ha agradecido al Gobierno iraquí su parte en el traslado de estos detenidos, "esencial para la seguridad regional" en un momento en que Estados Unidos se está desvinculando de Siria tras años de misión en su lucha contra Estado Islámico.

Prueba de ello por ejemplo ha sido la retirada norteamericana de la base siria de Al Tanf, situada cerca de las fronteras con Jordania e Irak "como parte de una transición deliberada y basada en las condiciones", confirmó el CENTCOM, de la Coalición Internacional contra Estado Islámico.