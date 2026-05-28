EEUU confirma un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua y empezar a reabrir Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha confirmado este jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz y por el que las partes se comprometen a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, si bien todavía falta el visto bueno por parte del presidente Donald Trump.

La Casa Blanca ha confirmado en declaraciones a Europa Press una información previa del medio estadounidense Axios que apuntaba a un principio de acuerdo, si bien este extremo no ha sido confirmado ni por el magnate ni por el lado iraní.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha afirmado este jueves en una rueda de prensa que un potencial acuerdo con Teherán dependerá "de lo que el presidente quiera hacer". "El presidente Trump no va a hacer un mal acuerdo para el pueblo estadounidense, para Estados Unidos", ha argüido, sin confirmar ni desmentir el principio de acuerdo.

Está previsto que el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, viaje a Washington este viernes para reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en medio de la mediación paquistaní en las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto abierto en Oriente Próximo.