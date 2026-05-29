Vance destaca la "buena fe" de Irán en las negociaciones aunque matiza que la firma del acuerdo "está por determinar"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha puesto en valor este jueves la "buena fe" de Irán en las negociaciones para llegar a un acuerdo con el cual poner fin a la guerra desatada el 28 de febrero tras el ataque conjunto de Washington e Israel contra Teherán, aunque ha matizado que, si bien el mandatario norteamericano, Donald Trump, "estará en condiciones de respaldar" dicho pacto, la firma del mismo "está aún por determinar".

"Estamos negociando con ellos y creemos que, al menos hasta ahora, están negociando de buena fe", ha destacado Vance en declaraciones a los medios aseverando, seguidamente, que están produciendo "algunos progresos" a ese respecto.

Calificando de "difícil" el tratar de determinar "con exactitud" si el inquilino de la Casa Blanca firmará el memorando de entendimiento y, en tal caso, cuándo lo hará, el jerarca estadounidense ha señalado que, por el momento, están "debatiendo algunos detalles" del texto.

"Hemos avanzado mucho en este tema", ha insistido, considerando que está "muy claro" que "los iraníes quieren un acuerdo" y "abrir el estrecho de Ormuz". Sin embargo, ha confesado que existen cuestiones relativas al tema nuclear, las reservas de uranio altamente enriquecido y el propio enriquecimiento sobre las cuales siguen debatiendo con la República Islámica.

Las declaraciones de Vance llegan poco después de que el Gobierno de Estados Unidos haya confirmado un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por el estratégico estrecho de Ormuz. Por medio de este documento, ambas partes se comprometerían a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, si bien todavía falta el visto bueno de Donald Trump y Teherán tampoco ha corroborado consenso alguno.