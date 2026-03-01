EEUU confirma tres militares muertos y cinco heridos graves desde el comienzo de su operación contra Irán

Operación 'Furia Épica', imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS -

El Ejército de Estados Unidos ha informado este domingo de que tres militares han muerto y cinco se encuentran heridos graves desde el comienzo de su operación combinada con Israel contra Irán.

El balance, que abarca desde el sábado hasta las 15.30 de este domingo, hora peninsular en España y Baleares, detalla un número no concretado de "varios heridos leves" por "conmociones o daño por metralla" que podrán recibir el alta en breve e incorporarse al despliegue.

El Mando Central del Ejército de EEUU no da más información ni sobre sus identidades ni sobre el lugar donde han sido heridos al margen de confirmar que todos ellos formaban parte de la llamada Operación Furia Épica contra Irán.

Irán, cabe recordar, ha respondido a los ataques contra el país con bombardeos en bases estadounidenses en la región, como el Kurdistán iraquí, Bahréin o Emiratos.