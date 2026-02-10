EEUU ve "progresos" pero duda de que España cumpla con la OTAN si insiste en el 2%: "Si puede, que nos lo enseñe"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), antes de la ceremonia de firma del plan de paz para Oriente Próximo, a 13 de octubre de 2025, en Egipto. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

BRUSELAS, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker, ha opinado que España no cumplirá con las capacidades militares que le fueron asignadas en la última cumbre de la alianza si gasta solo un 2% de su PIB en defensa, pero le ha animado a que comparta con el resto de países su fórmula si lo consigue.

Preguntado en unas declaraciones a la prensa sobre si Washington está en contacto con nuestro país para comprobar si cumple con sus obligaciones y capacidades asignadas por la alianza, ha respondido que "España está haciendo grandes progresos" en el corto plazo, pero que no cree que pueda cumplir con los requerimientos militares de la OTAN si no eleva el gasto en defensa hasta el 5% de su PIB.

"El mensaje para España ha sido muy claro: nuestra expectativa son los objetivos de capacidades. Si pueden hacerlo más barato, fantástico. No creemos que puedan, pero si pueden, por favor enséñenos a todos cómo hacerlo", ha indicado Whitaker, añadiendo que a su país, que tiene "una idea bastante clara de cuánto cuestan" artillería, tanques o soldados, no le cuadran las cuentas españolas.

El embajador estadounidense, que ha revelado una reunión justo este mismo martes con su homólogo español, Federico Torres, en vísperas de la reunión de ministros de Defensa que tendrá lugar este jueves en la sede la alianza en Bruselas, ha detallado que han abordado el asunto de la financiación tras la negativa de España en la cumbre de La Haya del año pasado a elevar su gasto más del 2%.

No obstante, ha puesto en valor que aunque España mantiene que puede alcanzar los objetivos de la alianza gastando menos, es "un aliado comprometido" y hay "conversaciones de manera continua y regular" con Madrid, tanto con el personal internacional como con la representación española ante al OTAN.