EEUU culpa a Zelenski del fracaso de la reunión y de las restricciones posteriores: "Se lo buscaron"

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Keith Kellogg, enviado especial de Estados Unidos para Ucrania y Rusa, ha incidido en achacar al presidente Volodimir Zelenski la responsabilidad del fracaso de la reunión en la Casa Blanca y la consiguiente decisión de la Administración Trump de interrumpir la ayuda militar y el intercambio de Inteligencia.

"Ellos se lo buscaron", ha dicho en un evento del Consejo de Relaciones Exteriores, un 'think tank' estadounidense, desde donde ha afeado a Zelenski haber pretendido "desafiar al presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval".

Kellogg ha revelado que Zelenski fue advertido de que aquel encuentro serviría para rubricar el acuerdo sobre tierras raras, una suerte de "puesta en escena", ha dicho, y no para discutir en público las condiciones de un eventual acuerdo de paz.

"Básicamente iba a ser, entras, hay un acuerdo sobre metales valiosos, lo firmas, almuerzas, hay una conferencia de prensa, sales, subes al escenario y ya te puedes ir", ha relatado sobre el plan de aquel día que se presentó a Zelenski.

Sin embargo, Kellogg ha apuntado que esa "puesta en escena" que pretendía la Administración Trump acabó siendo en "una conferencia de prensa muy combativa" que se prolongó casi una hora. "Nos tomó a todos por sorpresa", ha reconocido.

"No se negocia la paz en público (...) diciendo 'tienes que ponerte de mi lado y no del de los rusos'", ha reprochado el enviado especial de Trump. "No es que el presidente Zelenski no supiera que era eso lo que queríamos de ellos", ha dicho.

Kellogg ha explicado que los últimos movimientos de la Administración Trump suspendiendo la ayuda militar y el intercambio de información sobre Inteligencia tienen el objetivo de forzar a los ucranianos a tomar la vía "diplomática".

En lo que respecta al acuerdo sobre tierras raras, Kellogg ha dicho también que Zelenski tuvo la ocasión de haberlo firmado cuando estuvo de visita oficial en Kiev a mediados de febrero, y que le recalcó que esa era la única forma de avanzar.

Kellogg ha explicado que insistió a Zelenski en la idea de que las garantías de seguridad que reclamaba a cambio de firmar el acuerdo vienen implícitas en la inversión que Estados Unidos destinará en la explotación de estos yacimientos.

"Tratamos de transmitir al presidente Zelenski que cuando hay una relación económica con alguien, no me importa si se trata de establecer franquicias de McDonald's o metales valiosos, se invierte, diplomática, militar y económicamente, en el futuro de ese país", ha señalado.

"Si Estados Unidos tiene un interés económico directo en Ucrania, también tiene un interés directo en proteger sus inversiones, lo que es una garantía de seguridad de facto para Ucrania", ha argumentado.