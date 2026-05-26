EEUU denuncia a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) por no abordar el antisemitismo en su campus

Archivo - Acampadas en el campus de la UCLA, en Los Ángeles, en protesta por la ofensiva de Israel contra Gaza - Europa Press/Contacto/Alberto Sibaja - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado este martes una demanda contra la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), institución educativa la que acusa de no haber abordado el ambiente "hostil" y "antisemita" en su campus, especialmente a raíz de las protestas propalestinas en contra de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.

Así lo ha dado a conocer la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, en un comunicado en el que ha denunciado la supuesta "indiferencia deliberada ante la discriminación por raza y origen nacional contra estudiantes judíos e israelíes" por parte del citado centro académico en su campus de la capital californiana.

El Departamento, que ha recalcado que estos hechos constituyen una "violación" del Título VI de la Ley de Derechos Civies de 1964", está "exigiendo a la UCLA que rinda cuentas por su tolerancia ante el igualmente deplorable ambiente educativo hostil" contra sus estudiantes, tras recordar que a principios de año ya denunció a esta universidad por, presuntamente, "someter" a sus empleados judíos e israelíes a un ambiente laboral "antisemita".

La demanda ha sido presentada ante el distrito central tras la investigación, por parte del Departamento de Justicia, de varios "incidentes antisemitas" contra alumnos de la UCLA, así como de "las conclusiones escritas que determinan, en parte, que la UCLA no cumplió con sus obligaciones legales (...) al responder a dichos incidentes".

El organismo ha asegurado en el mismo comunicado que el "odio antisemita" hacia los estudiantes de este centro universitario, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto de la demanda, "alcanzó un punto crítico" después de los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

"Algunos estudiantes fueron agredidos físicamente, resultaron heridos, fueron expulsados del campus y privados de oportunidades educativas debido a su supuesta ascendencia judía o israelí", ha relatado.