EEUU desmiente a Kallas y confirma que su Embajada en Kiev sigue abierta y en funcionamiento

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en declaraciones en un viaje en México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en Ucrania ha desmentido este jueves a la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y ha señalado que su Embajada en Kiev sigue abierta y funcionando, después de que la jefa de la diplomacia afirmara que los diplomáticos estadounidenses habían abandonado la capital ucraniana tras la demanda de Rusia de que el personal de las misiones diplomáticas y de oficinas de organizaciones internacionales salga de Kiev por la oleada de ataques.

"La Embajada permanece abierta. No se han producido cambios en nuestras operaciones y cualquier información en sentido contrario es falsa", ha indicado la representación diplomática de Estados Unidos en Kiev en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, ha subrayado que el Departamento de Estado tiene como "máxima prioridad" la seguridad de los ciudadanos estadounidenses "y revisa periódicamente el nivel de seguridad de la Embajada en Kiev".

"Reiteramos nuestro mensaje de que los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Ucrania por ningún motivo debido al conflicto armado", ha recalcado la legación estadounidense.

De esta forma, Washington responde a las palabras de la Alta Representante que en declaraciones desde Chipre, donde se reúnen los ministros de Exteriores europeos, ha apuntado que los diplomáticos estadounidenses habría salido del país en contraposición con las embajadas europeas.

"Lo que nos llegó ayer desde Ucrania es que todas las embajadas se quedaron, excepto una, lo que también demuestra el valor de esas embajadas, pero sí, todos los países europeos se quedan y Estados Unidos se marcharon", ha declarado a los periodistas.

Estas declaraciones han sido ya corregidas por el Servicio de Acción Exterior de la UE que en la transcripción de las declaraciones de Kallas indica una "corrección relativa a la presencia diplomática en Kiev".

Las palabras se encuadran en sus críticas a Rusia por su aviso a las representaciones diplomáticas para que abandonen Ucrania, unas amenazas que atribuyen a su "aumento de los atentados terroristas" contra el país vecino. "No se puede describir de otra manera: están sembrando el miedo en la sociedad. No ha funcionado en los últimos cuatro años, y no creo que vaya a funcionar ahora", ha respondido.