EEUU desplegará elementos de una división aerotransportada en Oriente Próximo en plena ofensiva contra Irán

Archivo - Maniobras de la Fuerza de Respuesta Inmediata, 1ª Brigada de Combate de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/U.S. Army - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado este miércoles que desplegará en Oriente Próximo a elementos de una división aerotransportada y de una brigada de combate, en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.

"Podemos confirmar que elementos de la sede central de la 82ª División Aerotransportada, algunos equipos de apoyo de la división y la 1ª Brigada de Combate se desplegarán en el área de responsabilidad del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM)", han indicado a Europa Press fuentes del Departamento de Defensa estadounidense.

Sin embargo, han declinado dar "detalles adicionales" sobre el tamaño de este despliegue debido a motivos de "seguridad de las operaciones", que implicarían a la Fuerza de Respuesta Inmediata (IRF, según sus siglas en inglés), nombre de la citada brigada de la 82ª División Aerotransportada.

La confirmación llega después de que medios estadounidenses hayan indicado que este movimiento podría implicar a entre 1.000 y 2.000 militares. Según 'The New York Times' y 'The Washington Post', las autoridades estadounidenses estaban sopesando el despliegue en Oriente Próximo de la IRF para apoyar la operación 'Furia Épica'.

Asimismo, la cadena de televisión Fox News apuntó que el comandante de la citada división, Brandon Tegtmeier, había recibido ya la orden de desplegarse en la zona, con varios vuelos preparados en la base aérea Pope Army, en Carolina del Norte.

Ante estas informaciones, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha recalcado este mismo miércoles que Teherán sigue de cerca "todos los movimientos estadounidenses" en Oriente Próximo, "especialmente el despliegue de tropas".

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.