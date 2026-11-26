Archivo - El presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed Husein al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha aplaudido las operaciones contra el tráfico de drogas y armas llevadas a cabo recientemente por las autoridades de Siria y ha destacado que este tipo de acciones "refuerzan la seguridad regional" y permiten avanzar hacia un país "estable, unificado y pacífico".

"Felicitamos a nuestros socios sirios por sus recientes éxitos en la interceptación de tráfico ilícito de drogas y armas", ha dicho el comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, quien ha destacado que Damasco incautó "enormes cantidades" de captagon y "otras sustancias ilegales" en la frontera con Líbano.

Asimismo, ha subrayado que las autoridades sirias "confiscaron armas introducidas de contrabando por la Guardia Revolucionaria de Irán que tenían Líbano como destino". "Estos esfuerzos contribuyen a una Siria estable, unificada y pacífica, y refuerzan la seguridad y la estabilidad regionales", ha zanjado, según un comunicado publicado por el CENTCOM a través de redes sociales.

Las palabras de Cooper llegan días después de que las autoridades instauradas en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad por una ofensiva de yihadistas y rebeldes anunciaran la destrucción de 400 millones de pastillas de captagon y varias toneladas de otras sustancias psicotrópicas.

A ello se suman operaciones contra el tráfico de armas en las fronteras con Líbano e Irak, que tendrían como supuesto destinatario el partido-milicia chií libanés Hezbolá, contra el que Damasco ha lanzado además redadas durante los últimos meses.

Las nuevas autoridades --encabezadas por Ahmed al Shara, quien fuera líder de Hayat Tahrir al Sham (HTS) y quien ahora es presidente de transición del país asiático-- han protagonizado un acercamiento con Estados Unidos y otros países occidentales que hasta entonces buscaban al actual mandatario por su papel en el citado grupo yihadista.