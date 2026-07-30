EEUU eleva a 20 los buques comerciales desviados como parte de su bloqueo naval contra Irán

Archivo - Imagen de archivo de un buque en el estrecho de Ormuz - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este miércoles haber desviado 20 buques comerciales, así como inhabilitado dos embarcaciones y abordado a otras dos, en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán.

"Hasta el 29 de julio, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desviado 20 buques comerciales, inhabilitado dos y abordado dos", ha informado la autoridad castrense en un mensaje en redes en el cual ha aseverado que sus fuerzas "continúan aplicando estrictamente el bloqueo estadounidense contra Irán".

Con múltiples recursos militares desplegados en aguas regionales, como portaaviones o destructores lanzamisiles, la Armada norteamericana mantiene así un bloqueo naval contra puertos y costas iraníes, aplicado a buques "de todas las naciones".

No obstante, ha agregado el Ejército estadounidense en su comunicado, "se mantiene la libertad de navegación para los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, salvo para los que entren o salgan de los puertos iraníes".

Por su parte, en las primeras horas de este miércoles, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber interceptado y detenido a tres petroleros "rebeldes" a los que ha acusado de navegar por una ruta "insegura e ilegal" en ese estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán, el cual se encuentra sumido actualmente en medio de un doble bloqueo impuesto por Washington y Teherán.