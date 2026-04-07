EEUU eleva a "más de 13.000" los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva junto a Israel

Un F-16E de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Usaf/U.S. Air

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha elevado a "más de 13.000" los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva contra el país, lanzada por sorpresa el 28 de febrero junto a Israel en medio de un proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado en su última actualización que sus fuerzas han "dañado o destruido" más de 155 buques iraníes en el marco de la operación 'Furia Épica', en la que Washington está "atacando objetivos para desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, priorizando ubicaciones que suponen una amenaza inminente".

Así, ha detallado en redes sociales que entre los objetivos atacados figuran "centros de mando y control", sedes de la Guardia Revolucionaria, sistemas de defensa antiaérea, instalaciones de misiles balísticos, buques y submarinos, fábricas de producción de drones e "infraestructura de apoyo militar".

Las autoridades de Irán han confirmado más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.