EEUU emite una "alerta mundial" para sus ciudadanos en el extranjero tras el ataque a Irán

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han emitido una "alerta mundial" para sus ciudadanos en el extranjero como consecuencia del ataque lanzado este sábado contra Irán.

"Tras el lanzamiento de operaciones de combate estadounidenses en Irán los estadounidenses de todo el mundo y en particular en Oriente Próximo deben seguir los consejos de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano", ha publicado el Departamento de Estado.

Así, advierte de que "el cierre de espacios aéreos podría afectar a los viajes" e insta a los ciudadanos estadounidenses a "tener una mayor cautela".

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear cuando Washington atacó por sorpresa este sábado a Irán con el apoyo de Israel y el objetivo declarado de conseguir un cambio de gobierno.