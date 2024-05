EEUU expresa preocupación por el ataque que mató a un trabajador extranjero de la ONU en Rafá

Archivo - Un vehículo de Naciones Unidas en el lado egipcio de Rafá, que conecta con la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Ahmed Zakot - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha expresado preocupación por el ataque contra un vehículo de Naciones Unidas en Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, que se saldó con la muerte de un trabajador extranjero del Departamento de Seguridad de la ONU (DSNU).

"Estados Unidos está profundamente preocupado por el ataque a un vehículo de Naciones Unidas en Gaza que mató a un trabajador humanitario e hirió a otro", ha dicho este martes el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en la red social X.

En este sentido, ha recordado que los trabajadores humanitarios "deben ser protegidos" mientras realizan labores para salvar vidas en el enclave. "Nos sumamos a los llamamientos para una investigación completa sobre este incidente", ha agregado Miller.

El Ejército de Israel ha informado de que investiga ya el incidente y ha precisado que el vehículo en el que viajaba el trabajador fue alcanzado "en una zona definida como una zona de combates activos". Asimismo, ha indicado al diario 'The Times of Israel' que la ruta no era conocida de antemano por las fuerzas israelíes y ha declinado confirmar quién abrió fuego.

La oficina del secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó en la víspera el fallecimiento del trabajador y agregó que un segundo resultó herido, al tiempo que detalló que el vehículo fue alcanzado "cuando se dirigía al Hospital Europeo de Rafá", según el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq.

Haq indicó que sería el primer trabajador extranjero del organismo fallecido desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado 7 de octubre, que se saldaron con 1.200 muertos y 240 rehenes.

Israel ha incrementado durante las últimas semanas sus bombardeos contra Rafá y el 7 de mayo se hizo con el control del lado palestino del paso fronterizo, suspendiendo las operaciones humanitarias, lo que ha hecho aumentar la preocupación internacional por el ahondamiento de la crisis humanitaria en el enclave.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han cifrado este martes en cerca de 35.200 los palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada por el Ejército israelí contra el enclave en respuesta a los ataques de las milicias palestinas el pasado 7 de octubre.