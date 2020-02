EEUU expresa su "profunda preocupación" por la vulnerabilidad de Corea del Norte al coronavirus

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha expresado este jueves su "profunda preocupación" por la vulnerabilidad de Corea del Norte ante una eventual propagación del nuevo coronavirus en la región.

"Apoyamos firmemente y alentamos el trabajo de las organizaciones de salud y ayuda para contrarrestar y contener la propagación del coronavirus en Corea del Norte", ha indicado la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en un comunicado.

Asimismo, ha asegurado que Estados Unidos está "preparado" para "facilitar rápidamente la aprobación de asistencia para estas organizaciones".

Aunque China es el epicentro del brote y el país más afectado, el coronavirus se ha extendido ya a otros países del sureste asiático y también se han detectado casos en Europa y América.

