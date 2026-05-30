EEUU y la familia del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera exigen su liberación ante su grave estado de salud

Archivo - Bandera de Nicaragua - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos y la familia del líder indígena Brooklyn Rivera han exigido este viernes su liberación "inmediata", detenido en 2023, después de que el Gobierno de Nicaragua haya informado del empeoramiento de la salud del exdiputado tras casi tres años de desaparición forzosa.

"Esta represión, violencia e inhumanidad es abominable; reiteramos nuestro llamado a la liberación incondicional de él y de todos los presos políticos ahora", ha denunciado la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, subdivisión del Departamento de Estado estadounidense encargada de la política exterior hacia América Latina, el Caribe y Canadá.

Desde Washington han acusado al Gobierno de Ortega de haber encarcelado "injustamente" al líder indígena en 2023 y han exigido su "liberación incondicional". Asimismo, tanto el Ejecutivo estadounidense como la familia de Rivera han cuestionado la atención médica brindada por el Estado nicaragüense y han expresado serias dudas sobre la gestión de su estado de salud.

"Si algo le ocurre a mi padre, su vida se apaga o su condición empeora, el mundo debe saber que no fue un accidente ni un destino natural. Fue el resultado de un sistema de represión ejercido de manera prolongada y cotidiana", ha señalado Tininiska Rivera, hija del líder, en una carta pública, quien acusa directamente a los presidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de "perseguir a un líder indígena hasta arrebatarle la vida".

Rivera fue encarcelado por el Gobierno nicaragüense el 29 de septiembre de 2023 y, desde entonces, ha permanecido en situación de desaparición forzosa. Por primera vez desde entonces, el Gobierno de Ortega ha difundido unas fotografías el pasado miércoles en las que el exdiputado aparece reposado en una cama de hospital, conectado a ventilación mecánica y alimentación intravenosa, y ha revelado que lleva internado desde el pasado 7 de marzo.

Organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) o Freedom House han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que tomen partido y denuncian el trato de Managua hacia sus presos políticos, para los que piden su inmediata liberación ante un "trato cruel, inhumano y (con) posibles torturas".

"WOLA hace un llamamiento a la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos y los gobiernos regionales, para que tomen medidas humanitarias y diplomáticas inmediatas. La comunidad internacional debe actuar con rapidez para ayudar a prevenir un mayor deterioro de la salud del Sr. Rivera y para garantizar su liberación segura", ha manifestado el comunicado de la organización.